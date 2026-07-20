 قصف أمريكي يستهدف مدينة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصف أمريكي يستهدف مدينة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية

وكالات
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2026 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2026 - 10:14 ص

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الاثنين، أن مدينة بوشهر التي تضم محطة نووية تعرضت لقصف أمريكي طال مواقع عدة فيها.

ونقلت الوكالة عن محافظ بوشهر محمد مظفري "قبل دقائق، ضربت مقذوفات العدو الأمريكي مواقع عدة في مدينة بوشهر".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها اتمت الليلة التاسعة من الضربات، مستهدفة مراكز قيادة ومنشآت عسكرية أخرى، في مسعى منها لمنع طهران من مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" إنها "استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز" وشبكات الاتصالات؛ بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف طائرات أمريكية في مطار العقبة بالأردن بصواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف مواقع ومعدات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية بالكويت، وكذلك في سوريا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية بسماع دوي صفارات إنذار صباح اليوم، بينما أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات درونز معادية إثر هجوم إيراني.

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