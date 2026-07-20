 عمدة موسكو: إسقاط أكثر من 400 طائرة مسيرة حلقت باتجاه المدينة خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة موسكو: إسقاط أكثر من 400 طائرة مسيرة حلقت باتجاه المدينة خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2026 - 9:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2026 - 9:34 ص

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 400 طائرة مسيرة حلقت باتجاه مقاطعة موسكو، خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن معظمها جرى اعتراضه قبل وصوله إلى العاصمة.

وقال سوبيانين، في منشور عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي، إن "أكثر من 400 طائرة مسيرة معادية حلقت باتجاه مقاطعة موسكو، بين الساعة 8:30 مساء والساعة 5:00 صباحا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف سوبيانين أن "القسم الأكبر منها جرى تدميره بواسطة منظومات الدفاع الجوي على مسافات بعيدة قبل وصولها إلى المقاطعة".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن هذا الهجوم يعد من أكبر محاولات الهجوم على المدينة منذ سنوات.

وقال سوبيانين إن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد معظم الطائرات المسيرة من مسافة بعيدة، كما تم تدمير 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سوبيانين أنه تم نقل ستة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة ناجمة عن ألغام وانفجارات إلى المستشفى في بلدة دوموديدوفو بمنطقة موسكو.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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