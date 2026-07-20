أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و430 ألفا و530 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و430 ألفا و530 فردا، من بينهم 1600 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12158 دبابة، و24971 مركبة قتالية مدرعة، و46343 نظام مدفعية، و1953 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1511 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 438 طائرة حربية، و354 مروحية، و418425 طائرة مسيرة، و4933 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و122894 من المركبات وخزانات الوقود، و4433 من وحدات المعدات الخاصة.