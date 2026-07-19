النائب شعبان رأفت: حق الأداء العلني حق للمبدعين وحماية للملكية الفكرية

أكد النائب الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل لتطبيق منظومة حق الأداء العلني، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان حصول المبدعين من مؤلفين وملحنين وفنانين على حقوقهم المشروعة، وفقًا لما نص عليه القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان اليوم الأحد، إن احترام حقوق المبدعين لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإبداع والثقافة والابتكار في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن حماية الحقوق الأدبية والمالية لأصحاب المصنفات الفنية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تحترم الإنتاج الفكري وتعمل على صونه وتنميته.

وأوضح أن المقابل المالي للأداء العلني ليس ضريبة أو عبئًا جديدًا على أصحاب المنشآت، بل هو حق قانوني أصيل يُستحق عند استخدام المصنفات الفنية في الأنشطة التجارية أو السياحية أو الترفيهية، ومعمول به في مختلف دول العالم، بما يحقق العدالة بين مستخدمي الأعمال الفنية وأصحابها.

وأضاف أن نجاح منظومة الأداء العلني يتطلب وجود قواعد تنفيذية واضحة وشفافة، تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المنشآت، بما يضمن التطبيق العادل للقانون بعيدًا عن أي تعقيدات أو ممارسات قد تؤثر على مناخ الاستثمار.

وشدد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، على أن دعم المبدعين هم استثمار في مستقبل الوطن، بجانب أن تعزيز منظومة الملكية الفكرية يسهم في تنمية الصناعات الإبداعية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر باعتبارها رائدة للفنون والثقافة في المنطقة.

وأكد دعمة لكل التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق المبدعين، وتحقق التوازن بين مختلف الأطراف، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.