 العثور على جثامين 5 مهاجرين أفغان في صحراء إقليم نيمروز - بوابة الشروق
الإثنين 20 يوليه 2026 12:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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العثور على جثامين 5 مهاجرين أفغان في صحراء إقليم نيمروز

كابول - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2026 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2026 - 12:37 م

أعلنت السلطات المحلية في إقليم نيمروز الأفغاني، أنه جرى العثور على خمسة أشخاص من أصل 19 شابا فقدوا خلال محاولة الوصول إلى إيران عبر طرق التهريب غير القانونية في صحراء الإقليم بعدما تعطلت مركبتهم.

وقال مسئولو أمن، إن المجموعة كانت تحاول الوصول بشكل غير قانوني إلى إيران من خلال صحراء إقليمي هلمند ونيمروز.

وتوفي خمسة منهم جراء الحر الشديد والجفاف، بينما لايزال البحث جاريا عن الـ14 شخصا المتبقيين، بحسب موقع طلوع نيوز.

يشار إلى أن إقليم نيمروز بجنوب غرب أفغانستان، هو إحدى نقاط العبور الرئيسية في البلاد للأفغانيين الذين يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني إلى باكستان وإيران.

 

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