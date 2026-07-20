 الرئاسة الروسية: بوتين منفتح على التواصل مع مجتبى خامنئي - بوابة الشروق
الإثنين 20 يوليه 2026 12:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل مونديال 2026 ؟
النتـائـج تصويت

الرئاسة الروسية: بوتين منفتح على التواصل مع مجتبى خامنئي

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2026 - 12:21 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2026 - 12:21 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء اتصالات مع المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، رغم عدم وجود ترتيبات محددة حاليا لإجراء مكالمة هاتفية بينهما.

وأضاف بيسكوف: "لا توجد حاليا ترتيبات محددة لإجراء مثل هذه المكالمة الهاتفية، ولذلك لا يمكننا قول أي شيء محدد في هذه المرحلة. ولكن بالطبع، الرئيس بوتين منفتح على مثل هذه الاتصالات"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، قال مصدر إيراني، لوكالة تاس، إن أول اتصال دولي لمجتبى خامنئي قد يكون مكالمة هاتفية أو لقاء مع بوتين.

وتولى مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى لإيران بعد مقتل والده علي خامنئي؛ إثر هجمات صاروخية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك