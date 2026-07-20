الرئاسة الروسية: بوتين منفتح على التواصل مع مجتبى خامنئي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء اتصالات مع المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، رغم عدم وجود ترتيبات محددة حاليا لإجراء مكالمة هاتفية بينهما.

وأضاف بيسكوف: "لا توجد حاليا ترتيبات محددة لإجراء مثل هذه المكالمة الهاتفية، ولذلك لا يمكننا قول أي شيء محدد في هذه المرحلة. ولكن بالطبع، الرئيس بوتين منفتح على مثل هذه الاتصالات"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، قال مصدر إيراني، لوكالة تاس، إن أول اتصال دولي لمجتبى خامنئي قد يكون مكالمة هاتفية أو لقاء مع بوتين.

وتولى مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى لإيران بعد مقتل والده علي خامنئي؛ إثر هجمات صاروخية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.