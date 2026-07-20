قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية اليوم

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين.

ونوهت في بيان، أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين».

وأكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، مشيرة إلى أنها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورًا.

وأوضحت أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة».

وشددت على أن «تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».

وشنت القوات الأمريكية اليوم الاثنين، ضربات على إيران لليوم التاسع على التوالي، وسط تزايد المخاوف بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد أن قالت إيران إن ناقلتي نفط توقفتا عن الإبحار بعدما تعرضتا ‌لانفجار.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين، استهداف طائرات أمريكية في مطار العقبة بالأردن بصواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف مواقع ومعدات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية بالكويت، وكذلك في سوريا.

وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية بسماع دوي صفارات إنذار صباح اليوم، بينما أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة معادية إثر هجوم إيراني.

وتأتي الضربات في إطار تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه قبل شهر، مما فاقم صراعا من أجل السيطرة على مضيق هرمز الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطيل إمدادات الطاقة وإثارة المخاوف من تضخم عالمي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها بدأت «موجة جديدة من الضربات» التي ⁠تهدف إلى «تقويض» قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الملاحية الحيوية للمضيق، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن مراسليها، أن صواريخ أمريكية ضربت عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن دوي انفجارات سُمع في تبريز وجاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف إيران ما دامت تشن هجمات على حركة الشحن التجاري العالمي.