ارتفاع وفيات فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 930 حالة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 930 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تفشي فيروس الإيبولا في البلاد.

وقالت الوزارة، خلال ليل الاثنين، إن الوفيات سُجلت من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس الأول السبت.

وأضافت الوزارة، أنه جرى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في واحدة من أعلى إحصاءات الوفيات اليومية منذ بدء التفشي.

ويعد تفشي فيروس إيبولا، الذي أعلن عنه في شرق الكونغو في 15 مايو الماضي، أسرع تفش للفيروس على الإطلاق.

يذكر أن سلالة بونديبوجيو، المسببة للمرض، أقل شيوعا من سلالات أخرى تسبب مرض الإيبولا، كما أنه لا يوجد لقاح أو علاج معتمد له حتى الآن.

ويأتي ارتفاع حصيلة الوفيات في ظل مخاوف أمنية أدت إلى تقييد جهود الاستجابة للوباء في إقليم إيتوري، الأكثر تضررا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت السلطات، أمس الأول السبت، إنه جرى تسجيل 12 هجوما على الأقل استهدفت منشآت وفرقا صحية منذ إعلان تفشي المرض في منتصف مايو الماضي.

ومن ناحية أخرى، أضرب عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي، عن العمل احتجاجا على عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية.

ولقي 36 من العاملين في القطاع الصحي على الأقل حتفهم جراء إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة أن 724 مريضا يخضعون حاليا للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف جهود الاستجابة في المناطق الصحية المتضررة.