ارتفاع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للجالون

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ارتفع مجددا متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين؛ ليصل إلى ​​4 دولارات للجالون مع تصاعد الهجمات الأمريكية والإيرانية.

وقال الاتحاد الأمريكي للسيارات، إن متوسط ​​سعر جالون البنزين العادي على مستوى الولايات المتحدة بلغ 4 دولارات، مقارنة بـ3.14 دولارات للجالون في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد هذا السعر متوسطا وطنيا، ما يعني أن سائقي السيارات في بعض الولايات يدفعون أكثر من 4 دولارات للجالون منذ فترة، فيما يدفع آخرون أسعارا أقل.

وتختلف الأسعار من ولاية إلى أخرى تبعا لعدة عوامل، من بينها قرب مواقع الإمداد واختلاف معدلات الضرائب.

ويواجه الأشخاص في مختلف أنحاء العالم أيضا ارتفاعا في أسعار البنزين نتيجة الحرب.