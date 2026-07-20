صحة غزة: 3 شهداء و22 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و22 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1158 شهيدًا، و3756 إصابة، و802 شهيد انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و283 شهيدًا، و173 ألفًا و864 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف.

وأفاد مصدر محلي بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خانيونس، وسط قصف مدفعي مستمر.