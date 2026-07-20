مجموعة إيكواس تنضم إلى مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب

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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في فريتاون، عاصمة سيراليون، انضمامها إلى مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب.

جاء ذلك على هامش قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إيكواس، الأحد، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقالت الوكالة إنه "جرى توقيع الاتفاق الحكومي الدولي، الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب".

وتم الاتفاق على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر 2016.

وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5 آلاف و660 كيلومتر، وتقدر تكلفته بـ25 مليار دولار، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.

وسيمر هذا الأنبوب بكل من: بنين وتوجو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وجامبيا والسنغال وموريتانيا، وفق وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب.

وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في 28 مايو 1975 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول غرب إفريقيا.

وتضم المجموعة بنين والرأس الأخضر وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوجو، فيما انسحبت منها بوركينا فاسو والنيجر ومالي في يناير 2025، وأسست تجمعا مستقلا جديدا تحت اسم "كونفدرالية دول الساحل".