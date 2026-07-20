إيران: انفجار ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز

- الحرس الثوري قال إن الناقلتين حاولتا المرور عبر مسار غير آمن تحت ضغوط أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط "انفجرتا" أثناء محاولتهما المرور عبر مضيق هرمز من مسار وصفه بأنه "غير آمن".

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري، الاثنين، بشأن حركة الملاحة في المضيق، أن الناقلتين حاولتا المرور عبر "مسار غير آمن تحت ضغوط أمريكية"، ما أدى إلى "انفجارهما".

ولم يقدِّم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.

وحذّر الحرس الثوري من أن جميع المسارات البحرية التي لا تقع ضمن المسار الذي حددته إيران لن تكون آمنة لعبور السفن.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن من الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

وفي 18 يونيو 2026، وقَّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.