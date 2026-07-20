خارجية إيران عن تهديد واشنطن بالسيطرة على جزيرة خرج: ننتظر الترحيب بالجنود الأمريكيين

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، على التهديدات الأمريكية بالسيطرة على جزيرة خرج.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، قال بقائي، خلال مؤتمر صحفي: «الولايات المتحدة سترى عواقب ذلك، وأعتقد أن هناك كثيرين في تلك المناطق، وليسوا قلة، ينتظرون لحظة الترحيب بهؤلاء الأشخاص».

وذكر أن مفهوم الولايات المتحدة للدبلوماسية يقوم على «التهديد وفرض العقوبات»، مشددًا على أن رد إيران سيكون «الدفاع» طالما استمرت واشنطن في هذا النهج.

وأضاف: «السلام ليس سلعة فاخرة موضوعة على رف العلاقات الدولية لتُمنح لكم، بل يجب النضال من أجل السلام، ولا سيما في منطقتنا»، بحسب تعبيره.

من جهته، حذر نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد روح الله نوري، من أي توغل أمريكي داخل الأراضي الإيرانية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، اليوم الاثنين: «نحن على أعلى درجات الجاهزية، وسنقضي على أي توغل بري أمريكي في أراضينا فور وقوعه».

وشدد المسئول العسكري الإيراني على أن «اليقظة الدائمة للقوات المسلحة وجاهزيتها المستمرة هما الضامن للأمن المستدام في إيران».

ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات لتوسيع العمليات العسكرية في إيران، بما في ذلك خطة للاستيلاء على جزيرة خرج، مركز التصدير الإيراني الحيوي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تُصعّد فيه الولايات المتحدة هجماتها على إيران، بينما يبدو أن محادثات السلام بين واشنطن وطهران قد تعثرت.

وتقع هذه الجزيرة الصغيرة -التي تبلغ مساحتها نحو ثلث مساحة مانهاتن- على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) فقط قبالة الساحل الإيراني في الخليج.

ووصفها مسئولون أمريكيون بأنها «مركز جميع إمدادات النفط الإيرانية»، كما تعتبر أرصفتها البحرية العميقة من بين الأرصفة القليلة في المنطقة القادرة على استيعاب الناقلات العملاقة، مما يجعلها موقعا مهما لتوزيع النفط.

وتتعامل هذه الجزيرة المرجانية مع نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، وتُعد شريان حياة بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد.

ووصفت وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) - رُفعت عنها السرية وتعود لعام 1984 - منشآت جزيرة خرج بأنها «الأكثر أهمية في منظومة النفط الإيرانية».