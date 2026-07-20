قوات عسكرية عراقية محمولة جوا تطارد داعش في كركوك

نفذت قوات عراقية محمولة جوا عملية لاستهداف مضافات لتنظيم داعش في محافظة كركوك "250 كم شمالي بغداد".

وقال الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة وردت من جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإشراف وتخطيط من قِبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفّذت قوة محمولة جوا من الأبطال في القوات الخاصة عملية أمنية خاطفة فجر اليوم أسفرت عن تحديد ستة مضافات للإرهابيين في منطقة وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأوضح أن طيران الجيش عالج الأهداف بضربات جوية دقيقة فيما شرعت القوات الخاصة بتفتيش المكان المستهدف، وتفجير ما تبقى من هذه المضافات بالكامل، وما زال الواجب مستمراً لمسح المنطقة وتطهيرها.