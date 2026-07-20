نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا الليلة على ضوء التصعيد مع إيران

أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء المصغر الليلة، وسط مخاوف بشأن استمرار التصعيد مع إيران.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب تستعد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع بنك أهدافها ليشمل البنية التحتية المدنية الإيرانية.

وأفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل» بأن إسرائيل رفعت مستوى استعدادها عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها الأسبوع المقبل، مضيفا: «سندمر جميع محطات الطاقة لديهم، وسندمر كل جسورهم ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات».

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، تعتقد إسرائيل أن واشنطن قد تنتقل في المرحلة المقبلة من استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية إلى ضرب منشآت مدنية بما يتماشى مع تهديدات ترامب.

وفي السياق ذاته، أشارت قناة «آي 24» الإسرائيلية إلى وجود تنسيق إسرائيلي أمريكي بشأن المراحل المقبلة من الحملة العسكرية.

كما نقلت القناة الـ13 عن مسئول إسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع عملياتها في إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود للمنطقة، في مؤشر على الاستعداد لعمليات جوية واسعة ضد طهران.

وأضافت، نقلا عن مسئول رفيع في الجيش الإسرائيلي، أن إيران تحاول حتى الآن تجنب جرّ إسرائيل إلى المواجهة، غير أن هذا الواقع قد يتغير إذا وسعت الولايات المتحدة هجماتها، وفق المسئول ذاته.

وتأتي هذه التقديرات بعد استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران بمفردها ودون مشاركة إسرائيل، عقب انهيار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين في يونيو الماضي، في وقت تواصل فيه طهران الرد عبر استهداف مواقع تقول إنها قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج والأردن.