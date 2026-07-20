فتاة تعتدي بالضرب على والدها المسن حتى الموت في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فتاة تعدت على والدها المُسن بالضرب بسبب طلبه دخول دورة المياه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا أفاد بوفاة المسن داخل شقته، بالانتقال والفحص تبين آثار كدمات على جسد المتوفي، وبمعاينة الجثمان أثيرت الشكوك حول وجود شبهة جنائية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات، أن الأب كان يعاني من صعوبة في الحركة بسبب عجزه وكبر سنه، وحين طلب من ابنته مساعدته في دخول دورة المياه، قامت بالتعدي عليه وانهالت عليه ضربا، حتى لفظ أنفاسه الاخيره.

وقامت الفتاة بسحب جثمان والدها على سريره وقامت بغطاء وجهه حتى يتبين أنها وفاة طبيعية.

من جهتها قامت النيابة العامة بالمرج بنقل جثمان المتوفي لمشرحة المستشفى واعداد تقرير طبي لبيان أسباب الوفاة.

وتم ضبط الفتاة والتحفظ عليها تمهيدا للتحقيق معها بسبب قيامها بضرب والدها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على يدها.