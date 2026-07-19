تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس المعماري حمدي السطوحي، تكرم جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، مجموعة من الأبطال أصحاب الهمم ضمن فعاليات مبادرة «أنا أقدر»، وذلك فى السادسة من مساء يوم الأحد ١٩ يوليو الجاري بسينما الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية .

حيث تكرم الجمعية البطلة «عائشة محمد ابراهيم» الحاصلة علي المركز الأول في مسابقة المواهب الذهبية والمركز الأول في مسابقة إبداع قادرون بوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب تكريم فريق السباحة للأولمبياد الخاص الذين حققوا انتصارا كبيرا لمصر فى دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص .

وعن مبادرة «أنا أقدر» تقول الدكتورة هادية صابر رئيس الجمعية، إنها تعمل على تقديم النماذج الملهمة من اصحاب الهمم فى جميع المجالات الإبداعية سواء فى الفن أو الثقافة أو الرياضة، لتشجيع تلك النماذج على الاستمرار فى تقديم المزيد من الإبداع، وتنمية روح الانتماء للوطن بكونهم شركاء فى مسيرة البناء .

بحضور الدكتور باسم التهامي المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص المصري، والمخرج الكبير شكري أبو عميرة، والفنان القدير سامح الصريطي، وكوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والصحفيين .