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انتهى الوقت الأصلي من مواجهة إسبانيا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026، بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين مساء اليوم، الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

بدأت المباراة بتحفظ كبير من المنتخبين، فيما جاء لامين يامال بأول فرصة خطيرة بعد تمريرة في عمق الدفاعات الأررجنتينية سددها بيسراه وتصدى لها حارس المرمى بعدما ارتطمت بالدفاع في الدقيقة الخامسة.

وسرعان ما فرض المنتخب الإسباني أسلوب لعبه واستحوذ على الكرة بسيطرته على وسط الملعب، فيما حاول المنتخب الأرجنتيني المباغتة بكرات سريعة في العمق.

وفي الدقيقة 17 حاول لامين يامال مرة أخرى ولكن هذه المرة عن طريق كرة عرضية أرضية في العمق أمسك بها مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين.

واستمرت السيطرة الإسبانية خلال الربع الثاني من الشوط الأول، ولكن دون خطورة أمام التكتلات الدفاعية واللعب الأرجنتيني القوي.

وفي الدقائق الأخيرة ارتفع النسق الهجومي للمنتخب الإسباني، وسدد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 39 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الأرجنتين.

وفي الدقيقة 43 سدد كوكوريلا كرة زاحفة أرضية، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الأرجنتين بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 44 شارك أوتاميندي بدلًا من المصاب ليساندرو مارتينيز، في تغيير اضطراري على تشكيلة منتخب الأرجنتين.

ومع بداية الشوط الثاني دفع ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بلاعب الوسط لياندرو باريديس، بدلا من نيكولاس جونزاليس في محاولة لاستعادة اتزانه في الوسط.

وفي الدقيقة 46 سدد أليكس باينا من جديد لمنتخب إسبانيا من على حدود منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة للحارس الأرجنتيني.

وارتفع الضغط الهجومي لمنتخب إسبانيا مع بداية الشوط الثاني، مع اختراقات متعددة لعمق الدفاعات الأرجنتينية.

وفي الدقيقة 57 شارك ناهويل مولينا بدلًا من جونزالو مونتييل، في ثالث تغييرات المنتخب الأرجنتيني.

وفي الدقيقة 62 رد المنتخب الإسباني بتغييرين، حيث شارك فيران توريس وبيدري بدلًا من فابيان رويز وميكيل أويارزابال.

وفي الدقيقة 64 كاد داني أولمو أن يغالط حارس مرمى الأرجنتين بتسديدة بعيدة المدى تحولت لركلة ركنية.

واستمر الضغط الإسباني الكبير على دفاعات الأرجنتين، وفي الدقيقة 67 أرسل لامين يامال كرة عرضية حولها فيران توريس برأسية نحو المرمى وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز في التصدي لها.

وفي الدقيقة 70 دفع المنتخب الأرجنتيني بتغييرين مرة واحدة، حيث شارك فاكوندو ميدينا وجيوليانو سيميوني بدلًا من رودريجو دي بول وكريستيان روميرو.

وفي الدقيقة 75 شارك نيكو ويليامز وميكيل ميرينو بدلًا من داني أولمو وأليكس باينا من جانب المنتخب الإسباني.

وفي الدقيقة 76 سدد بيدري كرة ضعيفة تصدى لها حارس مرمى الأرجنتين، فيما سدد كوبارسي كرة صاروخية في الدقيقة 77 تصدى لها مارتينيز ببراعة وتحولت لركلة ركنية.

مرة أخرى أهدر المنتخب الإسباني فرصة التقدم بعد عرضية من لامين يامال في الدقيقة 81، حولها لابورت برأسية ضعيفة للحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، واصل المنتخب الإسباني طوفانه الهجومي أمام صمود دفاعي من المنتخب الأرجنتيني.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، شهدت إثارة كبيرة بفرصة خطيرة لنيكو ويليامز عبر تسديدة قوية تصدى لها مارتينيز للمرة التاسعة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تلقى إينزو فيرنانديز، لاعب وسط الأرجنتين، البطاقة الحمراء، بعد البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة الأخيرة سدد لامين يامال ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء أبعدها مارتينيز.