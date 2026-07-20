3 شهداء في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

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قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين وأصابت آخرين، الاثنين، في سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

بأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة تابعة لشركة "رمال الصحراء" للتأمين.

ووقع الاستهداف قرب "المستشفى البريطاني الميداني"، جنوب غربي منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي حادث منفصل بمدينة خان يونس، وصل فلسطيني إلى مستشفى ناصر مصابا برصاصة إسرائيلية في يده، ووصفت حالته بالمتوسطة، وفق مصادر طبية للأناضول.

وفي مدينة رفح، أصيبت فلسطينية برصاصة في الرأس أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة غربي المدينة، وفق ذات المصادر.

وأدخلت المصابة إلى قسم العمليات إثر إصابتها بكسر في الجمجمة.

وفي مواصي رفح، ألقت مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنبلة على منزل في منطقة البردويل، دون وقوع إصابات.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الاثنين، عن استشهاد 1158 فلسطينيا وإصابة 3756 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.