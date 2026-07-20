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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إطار زيارة الأخير إلى الجزائر.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى محادثات مع سانشيز عقب استقبال الأخير رسميا بقصر الرئاسة في العاصمة، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقبل ساعات، وصل رئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر، في زيارة غير معلنة المدة.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية، في بيان، الزيارة تأتي في سياق الحرص المشترك لقيادتي الجزائر وإسبانيا على "تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين".

وأوضح أن الزيارة ستتيح تكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس إرادة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما وترسيخ الحوار والتنسيق بينهما.

وتعد هذه الزيارة الثانية لسانشيز إلى الجزائر منذ توليه رئاسة الحكومة الإسبانية في يونيو 2018، بعد زيارة سابقة أجراها عام 2022.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها تأتي بعد طيّ صفحة أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين عام 2022، إثر إعلان سانشيز دعمه مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل قضية إقليم الصحراء.

وفي مارس 2026 أعادت الجزائر وإسبانيا تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، واستأنفتا علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل، عقب زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر.