حفيظ دراجي ينتقد لاعبي الأرجنتين: هذه أسوأ لقطة في نهائي كأس العالم

كشف المعلق الرياضي حفيظ دراجي، عما وصفها بأسوأ لقطة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وقال دراجي عبر حسابه على منصة إكس: "أسوأ لقطة في نهائي كأس العالم.. بدل الوقوف لتحية البطل والتصفيق له، أدار عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني ظهورهم لمنتخب إسبانيا أثناء مراسم التتويج، في مشهد أثار الكثير من الجدل والانتقادات».

وأضاف: «الخسارة مؤلمة، لكنها لا تبرر التخلي عن قيم الروح الرياضية. فاحترام المنافس عند الانتصار والهزيمة جزء من عظمة كرة القدم قبل أن يكون من بروتوكول التتويج».

وتوج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 106 من عمر المباراة، مع بداية الشوط الإضافي الثاني.