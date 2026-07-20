أشاد اتحاد الكرة بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، في كأس العالم 2026، بعدما احتل المركز الثامن في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل حراس المرمى في البطولة.

وقال اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "من بين 145 حارسًا في كأس العالم، جاء مصطفى شوبير في المركز الثامن ضمن تقييم حراس البطولة، بحسب الموقع الرسمي لـ«فيفا»."

وأضاف: "بتقييمٍ يعادل تقييم أوناي سيمون، بطل العالم وأفضل حارس في البطولة."

وقدم مصطفى شوبير أداءً رائعًا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حاز به إعجاب وإشادة الجميع.