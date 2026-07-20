بيونج يانج: ندعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها

صرّحت وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، اليوم الاثنين، بأن بلادها ستدعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

يشار إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الأسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وقالت تشوي سون هوي، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة موسكو: "سندعم بثبات، ليس اليوم فقط، بل في المستقبل أيضًا، سياسة القيادة الروسية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها والعدالة الدولية، ومسار بناء روسيا قوية، فضلًا عن التزامنا الدائم بالوفاء بالتزاماتنا بموجب المعاهدات المشتركة. هذا هو موقف السياسة الخارجية الثابت لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت الوزيرة هوي، بأن بيونج يانج تُقيّم العملية العسكرية الخاصة، باعتبارها نضالًا للدفاع عن سيادة روسيا ووحدة أراضيها.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية: "لا يزال تقييمنا ثابتًا، العملية العسكرية الروسية الخاصة، هي حربٌ مقدسة للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وكذلك نضالًا للدفاع عن سيادة روسيا وسلامة أراضيها".

وأكدت أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستدعم بنشاط الموقف السياسي الحالي لروسيا دوليًا كشريك إستراتيجي وحليف، وذلك وفقًا لمعاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، على هامش زيارتها إلى روسيا.

وقال بوتين لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: العلاقات بين موسكو وبيونج يانج تشهد تطورا في جميع المجالات

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اللقاء في الكرملين، إن روسيا ستكرم ذكرى جنود كوريا الديمقراطية الشعبية، الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب ذكرى الجنود الروس.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أشاد الرئيس بوتين، في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشعيبية الديمقراطية".

وأضاف بيسكوف أن بوتين أعرب مجددًا عن شكره لقيادة كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها على المساعدة في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا لن تنسى بطولات العسكريين الكوريين، الذين ساعدوا قواتها، وأشار إلى أنهم حصلوا على أوسمة رسمية.

يشار إلى أن بيونج يانج نشرت حوالي 15 ألف جندي مقاتل لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.