فقدت كرة القدم الإنجليزية، اليوم الإثنين، أحد أبرز رموزها بوفاة الأسطورة كيفن كيجان عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد معاناة مع سرطان المعدة، وفق ما أعلنته عائلته في بيان رسمي.

وكان كيجان قد شخص بإصابته بسرطان المعدة في مرحلته الرابعة خلال شهر يناير الماضي، عقب دخوله المستشفى لإجراء فحوصات بسبب مشكلات متكررة في البطن، قبل أن يخضع للعلاج خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت عائلة النجم الراحل أن كيجان فارق الحياة محاطًا بزوجته وبناته، معربة عن امتنانها للطواقم الطبية التي أشرفت على علاجه، ومطالبة باحترام خصوصية الأسرة في هذا الظرف الصعب.

ويُعد كيجان من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الإنجليزية، إذ تألق لاعبًا مع ليفربول، وقاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات، كما خاض 63 مباراة بقميص منتخب إنجلترا. وخلال مسيرته الاحترافية سجل 204 أهداف في 592 مباراة مع ستة أندية مختلفة.

وعلى الصعيد الفردي، تُوج كيجان بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا عامي 1978 و1979، بعد انتقاله إلى هامبورج الألماني، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني والوصول إلى نهائي كأس أوروبا.

وبعد اعتزاله، خاض كيجان تجربة تدريبية ناجحة، إذ قاد نيوكاسل يونايتد للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان منافسًا قويًا على اللقب، كما أشرف على تدريب فولهام ومانشستر سيتي، وتولى قيادة منتخب إنجلترا بين عامي 1999 و2000.

وكان الراحل قد تحدث في مايو الماضي عن استجابته للعلاج، معربًا عن تفاؤله بالخطة الطبية التي خضع لها، قبل أن يرحل تاركًا إرثًا كبيرًا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.