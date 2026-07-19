مصر تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الحيوية في الكويت

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت الشقيقة، والذي يُمثل اعتداءً مباشرًا على منشأة مدنية حيوية، ويُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية منشآتها الحيوية.

كما جددت مصر رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المدنيين واستقرار المنطقة، وتدعو إلى الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.