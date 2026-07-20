الخطوط الجوية الفلبينية تعتزم شراء نحو 20 طائرة بوينج 787-10 دريملاينر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفلبينية، اعتزامها شراء ما يصل إلى 20 طائرة من طراز 787-10 دريملاينر من شركة "بوينج" الأمريكية، في أول طلبية مباشرة من الشركة منذ نحو عقدين.

وأعلنت الخطوط الجوية الفلبينية، التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقرا لها، عن هذا الاتفاق خلال معرض "فارنبورو" الدولي للطيران في المملكة المتحدة، أحد أبرز فعاليات صناعة الطيران، والذي بدأ أعماله اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت الشركة، إن تسليم الطائرات سيبدأ اعتبارا من عام 2031.

وكانت وكالة "بلومبرج"، قد ذكرت في وقت سابق، أن الشركة تقترب من إبرام اتفاق لشراء طائرات من طراز 787.

وتتضمن مذكرة التفاهم طلبات مؤكدة لشراء 15 طائرة من طراز 787-10، مع خيار شراء خمس طائرات إضافية، وفقا لبيان صادر عن شركة الخطوط الجوية الفلبينية.

ويمثل هذا الإعلان دفعة قوية جديدة لشركة بوينج، التي حصلت أيضا على طلبية لشراء 100 طائرة من شركة تأجير الطائرات(إس إم بي سي)، وطلبية أخرى لشراء 28 طائرة من شركة "طيران الرياض".

وتعد الصفقة، أول عملية شراء مباشرة لشركة الخطوط الجوية الفلبينية من شركة بوينج الأمريكية منذ ما يقرب من عقدين، وتضمن حضور الطائرات الأمريكية الصنع في سوق تهيمن عليه إلى حد كبير طائرات "إيرباص".