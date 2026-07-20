اتحاد النقابات الألماني يعتزم تنظيم مظاهرات في 15 مدينة احتجاجا على تقليص الإنفاق الاجتماعي

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يعتزم الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، تنظيم مظاهرات في 15 مدينة ألمانية عقب العطلة الصيفية احتجاجا على خطط تقليص الإنفاق الاجتماعي.

وحذرت رئيسة الاتحاد ياسمين فهيمي، في ظل الإصلاحات التي أعلنتها حكومة الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، من "تقويض دولة الرفاه الاجتماعي وحقوق العاملين".

ودعا الاتحاد، إلى تنظيم تجمعات احتجاجية يوم 26 سبتمبر المقبل في برلين وبريمن وإرفورت وإيسن وفرانكفورت ولايبورج وماجدبورج وهامبورج وهانوفر وكيل ولايبتسيج ونورنبرج وروستوك وزاربروكن وشتوتجارت.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحكومته، قد أعلنا عن إصلاحات واسعة النطاق خلال الخريف.

ويعتزم الائتلاف الحاكم تنفيذ إصلاح شامل لنظام التقاعد، يتضمن من بين أمور أخرى رفعا طفيفا لسن التقاعد، إلى جانب إصلاح ضريبة الدخل. ومن المقرر أن تنتهي العطلة الصيفية للبرلمان الألماني بانعقاد جلسته المقبلة في 7 سبتمبر المقبل.

وقالت فهيمي، إن تحميل العاملين ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها الأوساط السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية يعد "نهجا خاطئا".

وأضافت: "يتم دائما التعامل مع دولة الرفاه الاجتماعي كما لو أنها مجرد عبء مالي".

وأكدت أن من يعمل يوميا لا يجوز اعتباره المشكلة، مطالبة بـ"إصلاحات تحقق النمو، وتعزز الاستثمارات، وتضمن توفير وظائف جيدة تخضع لاتفاقيات العمل الجماعية".