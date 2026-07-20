روسيا تمدد نظام الإعفاء من التأشيرات للمواطنين الصينيين حتى نهاية 2027

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بتمديد نظام الإعفاء من التأشيرات للمواطنين الصينيين لدخول الأراضي الروسية من 14 ديسمبر 2026 حتى 31 ديسمبر 2027.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قد أعلن، في 20 مايو الماضي، تمديد نظام الإعفاء من التأشيرات للمواطنين الروس حتى نهاية عام 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن هذا القرار يأتي بهدف مزيد من تبسيط وتعزيز التبادلات الإنسانية بين البلدين، إذ يسمح للمواطنين الروس بدخول الأراضي الصينية لأغراض: السياحة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والتبادل الثقافي أو التعليمي، والعبور (الترانزيت)، وذلك لمدة تصل إلى 30 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، بحسب موقع (آر تي) عربية.

ويأتي تمديد الإعفاء المتبادل من التأشيرات في إطار تعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والتبادلات الشعبية بين روسيا والصين.