قال نائب وزير الطاقة الهندي شريباد نايك، في رد كتابي على أسئلة أثيرت في مجلس الشيوخ، إن الهند لديها 11 مشروعا لتخزين الطاقة بالضخ قيد الإنشاء، بقدرة إجمالية تبلغ 87ر15 جيجاواط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن نايك القول إنه من المتوقع أن تدخل هذه المشاريع حيز التشغيل بحلول ديسمبر من عام 2029.

وأبلغ نايك، النواب، اليوم الاثنين، بأن هيئة الكهرباء المركزية وافقت على ستة مشاريع أخرى بقدرة إجمالية تبلغ 8.14 جيجاواط، مشيرا إلى ان أعمال الإنشاء الخاصة بتلك المشاريع لم تبدأ بعد.

جدير بالذكر أن الهند لديها حاليا نحو 7.4 جيجاواط من الطاقة التي يتم توليدها من خلال مشاريع التخزين بالضخ قيد التشغيل، وتهدف إلى رفعها إلى 100 جيجاواط خلال 10 أعوام.