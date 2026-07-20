الأرجنتين تنفرد برقم قياسي في البطاقات الحمراء بنهائيات كأس العالم

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عزّز منتخب الأرجنتين رقمه القياسي كأكثر المنتخبات حصولًا على بطاقات حمراء في نهائيات كأس العالم، عقب طرد لاعبه إنزو فيرنانديز خلال نهائي نسخة 2026.

وجاء طرد فيرنانديز في الدقيقة 93 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخل قوي على الإسباني باو كوبارسي في منتصف الملعب، ليُكمل «التانجو» المباراة بنقص عددي في لحظة حاسمة.

وبحسب إحصائيات موقع «سكواكا»، رفعت الأرجنتين رصيدها إلى ثلاث بطاقات حمراء في نهائيات المونديال، وهو أعلى رقم لمنتخب واحد في تاريخ المباراة النهائية.

وجاءت حالات الطرد الثلاث كالتالي:

بيدرو مونزون – نهائي 1990

جوستافو ديزوتي – نهائي 1990

إنزو فيرنانديز – نهائي 2026

يُذكر أن تاريخ نهائيات كأس العالم شهد خمس بطاقات حمراء فقط، كانت اثنتان منها من نصيب الأرجنتين في نهائي 1990 أمام ألمانيا الغربية، فيما توزعت البطاقات الثلاث الأخرى على:

مارسيل ديسايي (فرنسا) – نهائي 1998

زين الدين زيدان (فرنسا) – نهائي 2006

جون هيتينجا (هولندا) – نهائي 2010

ليؤكد هذا الرقم خصوصية المواجهات النهائية، التي نادرًا ما تشهد حالات طرد، رغم حدّتها وأهميتها الكبرى.