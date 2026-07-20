ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتطورات حرب إيران، بينما تراجع الجنيه الإسترليني عن مستوياته السابقة المرتفعة مع استعداد الأسواق لتولي آندي بيرنهام منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة تفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة على إيران وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج، وفق وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار النفط الخام بعد ارتفاعها الأولي، إذ أشارت طهران وواشنطن إلى رغبتهما في استئناف المسار الدبلوماسي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى 0.17% إلى 100.91، في حين تراجع اليورو 0.23% إلى 1.1413 دولار.

وقال مارك تشاندلر، كبير محللي الاستراتيجيات في بانوكبورن كابيتال ماركتس في نيويورك: "هناك الكثير من الأنباء المتضاربة الواردة من الشرق الأوسط فمن ناحية، يبدو أن الوضع قد يتصاعد، ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك محاولة أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد، وهذا هو سبب تراجع أسعار النفط".

وأدت أحدث التقارير حول التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة إلى تراجع حاد في توقعات الأسواق برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، إذ تشير توقعات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى احتمال 14.4% فقط لحدوث زيادة، بانخفاض عن أكثر من 40% قبل أسبوع، ومع ذلك، تبلغ توقعات رفع سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر 65.5%.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي، اجتماعا بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 13.1% فقط احتمال رفع سعر الفائدة، بينما تتوقع بنسبة 77.9% رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقرر في سبتمبر.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.3448 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.3481 دولار، وذلك مع تولي بيرنهام منصب رئيس الوزراء خلفا لكير ستارمر، ليصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد. وتعهد بإعادة تشكيل السياسة في البلاد وتقديم نموذج اقتصادي جديد.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.09% إلى 162.54 ين، وسط تداولات محدودة السيولة بسبب عطلة "يوم البحار" في اليابان.