ميرفت التلاوي: حكومة الجنزوري استولت على أموال المعاشات لتمويل توشكى ومدينة الإنتاج الإعلامي

ردت الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، على تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بشأن عدم تعرض أموال المعاشات للضياع في عهده، واستثمارها بعائد سنوي 23% لمدة 20 عاما.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية "الشمس"، إن "هذه الكلام غير مضبوط تماما، لا أريد أن أقول كاذب ولكن غير دقيق"، حسب قولها.

وأوضحت أن أموال التأمينات كانت تُعامل دائما على أنها "فلوس بلا صاحب" على حد تعبيرها، مشيرة إلى ذلك أتاح للجميع التصرف فيها كما يشاءون.

ولفتت إلى أن البنوك كانت تمنح فوائد بنسبة 4% على أموال التأمينات، بينما كانت نسبة الفوائد في الخارج تصل إلى 17% و18%، مشيرة إلى أن هذا يوضح "الرؤية العامة" السائدة حينها تجاه هذه الأموال، لكون الحكومات كانت تعتبرها "أموالا عامة وليست خاصة".

ونوهت إلى أنها صممت خلال مشاركتها في لجنة الخمسين لإعداد الدستور على إدخال بند دستوري يقرر بأن أموال التأمينات "أموال خاصة وليست عامة"، وضرورة استثمارها في مجالات تدر أرباحا تعود على أصحاب المعاشات.

وأضافت أن البند يهدف لمنع أي حكومة من سحب أموال التأمينات لتمويل مشروعات تفتقر للميزانية مثل مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع توشكى.

وأكدت أن "مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع توشكى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تم تمويلهما من أموال المعاشات"، حسب قولها، لافتة إلى أن مشروع توشكى لم يعد بعائد استثماري على أصحاب المعاشات.

وردت على تساؤل الإعلامي محمد علي خير "هل تم تمويل توشكى ومدينة في الإنتاج الإعلامي في عهدك"، قائلة: "آه طبعا، وأنا قلت لأ، ولم يتم الاستجابة لرأيي، ورئيس الوزراء كمال الجنزوري جاء في لمجلس الوزراء وقال: إحنا استولينا على أموالك امبارح بالليل علشان نعمل توشكى".