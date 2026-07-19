«فيفا» يزف نبأ ساراً للزمالك في ملف أزمة القيد

أعلن نادي الزمالك تقلص القضايا المتراكمة عليه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى 6 قضايا، وذلك بعد رفع إحدى القضايا العالقة اليوم الأحد.

وأشار الزمالك عبر التطبيق الرسمي للنادي "زملكاوي" إلى أنه قد تم رفع قضية مستحقات نادي سانت إيتيان الفرنسي عن صفقة المغربي محمود بنتايج لتصل القضايا المتبقية إلى 6 فقط، من بينها 3 تتعلق بالرخصة الأفريقية.

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن من أجل إنهاء القضايا العالقة لدى الفيفا حتى لا تؤثر على موقف النادي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واستخراج رخصة المشاركة التي تخول له خوض منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا.