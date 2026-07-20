وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال جرى مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردن، عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحث الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي - تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته.

وشدد على الرفض القاطع لأي اعتداء يمس أمن وسيادة الدول العربية.

كما بحث الوزيران الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات المتصاعدة، حيث أكدا أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع دون عوائق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، والاتفاق على ترتيبات المرحلة الثانية بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.. كما جدد وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وصون تراثها التاريخي.

وفي الختام، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التعاون القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.