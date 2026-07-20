محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره في إسواتيني آفاق التعاون المشترك

بحث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور فيل منيسي، محافظ البنك المركزي لمملكة إسواتيني، خلال زيارته الحالية إلى مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنكين المركزيين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المصرفية.

وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الاثنين - أنه خلال اللقاء، بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت تجربة البنك المركزي المصري في منظومة تداول النقد، وإمكانات دار طباعة النقد باعتبارها نموذجًا رائدًا في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، ودورها في طباعة النقد لصالح عدد من دول القارة الإفريقية.

وأضاف استعرض الجانبان تجربة مصر في الانضمام إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS»، وسبل الاستفادة من هذه التجربة بما يدعم انضمام مملكة إسواتيني إلى النظام، الذي يستهدف تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود، مع خفض التكلفة والوقت اللازمين لتنفيذها.

وذكر أن اللقاء تناول سبل التعاون بشأن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، بهدف تعزيز احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا التجربة المصرية في دعم الصادرات من خلال آليات وبرامج ضمان الصادرات، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجال بناء القدرات وتنمية الكوادر المصرفية.

من جهته، رحب حسن عبد الله بمحافظ البنك المركزي لمملكة إسواتيني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية الإفريقية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو توثيق علاقاتها مع دول القارة، ودعم جهود التكامل الاقتصادي والمالي الإفريقي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة جولة ميدانية في كل من دار طباعة النقد ومركز النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على مختلف مراحل إنتاج أوراق النقد، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الطباعة وتأمين المطبوعات، وإجراءات مراقبة الجودة، فضلًا عن التعرف على منظومة تداول النقد.

كما تشمل الزيارة المعهد المصرفي المصري، للتعرف على برامجه في التدريب وبناء القدرات، ودوره في إعداد وتأهيل الكوادر المصرفية.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لمسيرة التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي لمملكة إسواتيني، التي شهدت خلال السنوات الماضية تعاونًا وثيقًا وتبادلًا للخبرات في عدد من المجالات، من بينها تطبيق معايير بازل، والشمول المالي، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ.

كما تندرج الزيارة في إطار التعاون القائم بين الجانبين من خلال رابطة البنوك المركزية الإفريقية «AACB»، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، بما يعكس الدور المتنامي للبنك المركزي المصري في دعم التكامل المالي، ونقل الخبرات، وبناء القدرات على مستوى القارة الإفريقية.