ترامب يواصل عادته المثيرة للجدل بالبقاء على منصات التتويج بعد تسليم إسبانيا كأس العالم

شارك ترامب في مراسم توزيع الجوائز الفردية والميداليات بتواجده على منصة التتويج بجوار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسلم ترامب كأس البطولة إلى رودري قائد المنتخب الإسباني، والفائز أيضا بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم ينصرف ترامب من على منصة التتويج بل سار ببطء وسط لاعبي إسبانيا ووقف بجوارهم، ليظهر في أقصى اليسار وسط صورة التتويج باللقب، ولم يلتفت لمحاولات ودية من إنفانتينو لإبعاده عن المشهد.

وسبق أن أثار الرئيس الأمريكي الجدل أيضا ببقائه على منصة التتويج عند تسليم فريق تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا في صيف 2025.

وقف ترامب حينها وسط لاعبي تشيلسي أثناء احتفالهم باللقب بعد الفوز 3 / صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

وأكد رييس جيمس قائد تشيلسي ولاعب المنتخب الإنجليزي أنه فوجئ برد فعل دونالد ترامب بالإصرار على البقاء بجوارهم أثناء الاحتفال بكأس البطولة.