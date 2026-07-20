ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية في الإسكندرية، القبض على شخص؛ متهم بالتعدي على أخر باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابته.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، حيث كثفت الأجهزة من جهودها لكشف ملابساتها.

وتبين من الفحص، أن قسم شرطة أول العامرية تلقى بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين "طرف أول"، عامل "مصاب بجروح قطعية متفرقة في اليد" وزوجته، مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة الوايلي محافظة القاهرة، وبين "طرف ثانٍ"، عاطل "له معلومات جنائية مُسجلة" مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وكشفت التحريات المبدئية قيام الطرف الثاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهما على أحد الشواطئ في الإسكندرية، وتحطيم هاتفها المحمول، والتعدي على زوجها بسلاح أبيض، محدثًا إصابته حال اعتراضه على تصرفه.

وأمكن من خلال تقنين الاجراءات تحديد وضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

فيما تم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.