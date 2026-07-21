السكك الحديدية الألمانية تعتزم حظر تناول الكحول في جميع محطات القطارات

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) فرض حظر على تناول الكحول في جميع محطات القطارات البالغ عددها 5400 محطة في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه سيُحظر مستقبلا على مستوى ألمانيا تناول البيرة أو النبيذ أو المشروبات الروحية أو أي مشروبات كحولية أخرى على أرصفة القطارات أو داخل صالات المحطات، باستثناء مناطق المطاعم داخل المحطات.

ومن المقرر تطبيق القرار في جميع المحطات بحلول 15 أكتوبر 2026. وأكدت الشركة هذه الخطط ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، إيفلين بالا، في تصريحات لصحيفة "بيلد": "لقد طفح الكيل. لقد بلغ الأمر حده. سنطبق الإجراءات بصرامة أكبر من الآن فصاعدا. نريد مزيدا من النظام والأمان في محطاتنا وقطاراتنا. ولا يشغلني سوى أمر واحد، وهو حماية زملائنا والمسافرين".

ويطبق هذا الحظر حاليا في عدد من محطات القطارات الألمانية الكبرى، مثل فرانكفورت وهامبورج وكولونيا. ووفقا لصحيفة "بيلد"، تعتزم الشركة الحكومية الآن توسيع نطاق هذه القواعد لتشمل جميع أنحاء ألمانيا استنادا إلى حقها في وضع اللوائح الداخلية. وأضاف التقرير أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تعديل اللوائح الداخلية المحلية بالتنسيق مع البلديات والسلطات المختصة.

وسيتولى أفراد الأمن التابعون لشركة السكك الحديدية الألمانية والشرطة الاتحادية مراقبة الالتزام بالحظر. ومن يُضبط وهو يتناول الكحول بالمخالفة للقواعد سيواجه أمرا فوريا بمغادرة المكان. أما في حال تكرار المخالفة، فقد يُفرض عليه حظر دائم من دخول المحطات، بحسب صحيفة "بيلد".

ولا يوجد حتى الآن حظر عام على تناول الكحول في جميع قطارات شركة السكك الحديدية الألمانية. في المقابل، يُحظر التدخين داخل القطارات بشكل عام، بينما يُسمح بالتدخين في محطات القطارات فقط داخل المناطق المخصصة لذلك.

وتأمل شركة السكك الحديدية الألمانية أن يسهم حظر الكحول في تعزيز الأمن وتقليل المشاجرات المرتبطة بتناول المشروبات الكحولية. وقد استندت في ذلك إلى تجارب سابقة، من بينها محطة هامبورج الرئيسية، حيث أدى حظر تناول الكحول الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2024 إلى انخفاض ملحوظ في عدد النزاعات والمشاجرات. وأشارت الشركة في أول تقييم آنذاك إلى تحسن شعور المسافرين بالأمان، إلى جانب تراجع أعمال التنظيف المطلوبة.