تقرير أممي: العصابات الإجرامية الدولية تستخدم التكنولوجيا للتوسع في آسيا وخارجها

أفاد تقرير أممي بأن العصابات الإجرامية في جنوب شرق آسيا تستخدم بصورة متزايدة الشبكات المتصلة والتكنولوجيا لبناء اقتصاد غير قانوني متسارع في النمو يمتد نفوذه إلى خارج آسيا، حيث ارتفعت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال من 3ر88 مليار دولار لتصل إلى 1ر114 مليار دولار خلال عام 2025.

ويظهر التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة كيف أن الجريمة العابرة للحدود، التي كانت تتركز في جنوب شرق آسيا، تتوسع إلى مناطق أخرى، في حين يزداد نشاط الجماعات الإجرامية العالمية في تهريب المخدرات والبشر والحياة البرية في آسيا.

ويستخدم المجرمون التكنولوجيا الحديثة لغسل الأموال عن طريق أنظمة مالية عالمية واستخدام الذكاء الاصطناعي لسرقة الضحايا في أنحاء العالم، وذلك حسبما جاء في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير التهديد الذي يتعرض له الأطفال من الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، حيث توفر المئات من مجمعات الاحتيال في أنحاء جنوب شرق آسيا أماكن للاتجار بالجنس وبيع محتوى جنسي خاص بالأطفال.

وقال انشيك سيم، الباحث والمنسق بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للصحفيين في نادي المراسلين الأجانب في تايلاند: "هناك قفزة كبيرة في الصور الجنسية للأطفال المولدة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تداولها من خلال منصات اتصالات مشفرة".