أنصار حركة الصراصير بالهند يتجمعون في محاولة لتنظيم مسيرة إلى البرلمان

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احتشد آلاف من أنصار حركة الصراصير التي يقودها الشباب، اليوم الاثنين لتنظيم مسيرة إلى البرلمان الهندي؛ للمطالبة باستقالة وزير التعليم، رغم رفض الشرطة منح الإذن بتنظيم المسيرة.

وأحاط العشرات من أفراد الشرطة بالموقع المخصص للاحتجاجات العامة المحاط بحواجز الشرطة في جانتار مانتار وسط نيودلهي؛ مما أثار احتمالات وقوع مواجهة على بُعد بضعة كيلومترات قليلة من مبني البرلمان إذا أصر المتظاهرون على المضي قدما في المسيرة.

ويضم الحشد طلابا ومهنيين وعائلات برفقة أطفال صغار، وكان كثير منهم يحملون حقائب ظهر تحتوي على مياه وطعام، استعدادا ليوم طويل، فيما لوح آخرون بالأعلام الهندية.

وحثت الشرطة، المتظاهرين على التفرق عبر مكبرات الصوت، فيما كان الحشد يردد هتافات مناهضة لوزير التعليم ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وظهر حزب الصراصير الشعبي في مايو، بعدما شبه رئيس المحكمة العليا بعض الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير" خلال جلسة استماع في قضية لا صلة لها بالأمر.

وتبنى أنصار الحركة هذا الوصف، وحولوه إلى حركة ساخرة اجتذبت ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.