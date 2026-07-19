إسرائيل تتوعد بالرد على أي هجوم إيراني: سنضرب دون اعتبارات أو شروط

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، بالرد على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش سيهاجم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية دون ربط ذلك بأي اعتبارات أو شروط.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك: "إذا هاجمتنا إيران، سنضرب منصات الصواريخ وسنرد من دون أي ارتباط بأي عامل آخر ومن دون أي شروط".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.

وقال جيش الاحتلال: "صفارات الإنذار انطلقت في مناطق جنوبي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "امتداد العنف إلى إسرائيل وارد" في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة.

وفي السياق، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بسماع دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة، قالت إنها ناجمة عن إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية.