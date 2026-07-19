الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أدانت دولة الإمارات، اليوم الأحد، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

يشار إلى أنه في أحدث التطورات الميدانية، صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدًا عن التجمعات السكانية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أوضح المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدًا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.