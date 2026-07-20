قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار يوم الأحد إنه سيرشح معجزة الشطرنج السابقة جوديت بولجار لرئاسة البلاد بعد أن أصبح المنصب شاغرا في أعقاب عزل تاماس سوليوك.

وذكر ماجيار على فيسبوك أنه يخطط للقاء اللاعبة،49 عاما، اليوم الاثنين، وأعرب عن أمله في أن تمنحه "الشرف الكبير" بقبول ترشيحه لها لمنصب الرئيس.

وأصبح منصب الرئاسة شاغرا بعد أن عزل البرلمان سوليوك، وهو حليف سياسي لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي أطيح به من منصبه عبر الانتخابات في أبريل الماضي.

وينتخب البرلمان رئيس المجر، حيث يحظى حزب "تيسا" الذي يتزعمه ماجيار بأغلبية الثلثين.

وقال ماجيار: "على مدى عقود، كان اسم جوديت بولجار مرادفا للموهبة والمثابرة". وأضاف أنها تصدرت التصنيف العالمي للسيدات لمدة 26 عاما متتالية، بينما صنفت أيضا من بين أفضل 10 لاعبين في العالم بشكل عام.

وتعد بولجار حائزة على عدة ميداليات ذهبية في أولمبياد الشطرنج. وقد اعتزلت الشطرنج التنافسي قبل أكثر من عقد من الزمان لكنها ظلت نشطة في الترويج للعبة.

ومن خلال مؤسستها، تدعم بولجار أيضا التعليم وتكافؤ الفرص. ولم يسبق لها أن تولت منصبا سياسيا من قبل.