ترامب: أمريكا ضربت إيران بقوة تكريما للجنود القتلى

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الضربات الأخيرة على أهداف في إيران نُفذت ردا على مقتل أفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وقال ترامب للصحفيين بعد عودته من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم: "أولئك الأشخاص العظماء، أولئك الوطنيون العظماء، كانوا هناك يقاتلون حتى لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لقد ضربناهم بقوة كبيرة مرة أخرى الليلة".

وتابع ترامب إن الضربات نفذت "تكريما" للجنود القتلى.

كما قال إن إيران تكبدت خسائر عسكرية فادحة في الصراع.

وأضاف ترامب: "لقد فقدوا كل شيء تقريبا على الصعيد العسكري. لم يتبق لديهم سوى القليل جدا. لديهم بعض الصواريخ. لديهم بعض الطائرات المسيرة. لديهم بعض القدرة التصنيعية، وليست كبيرة".

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.

وأضاف: "نحن نسيطر على المضيق. هم لا يسيطرون على أي شيء. لذلك سنرى ما سيحدث".