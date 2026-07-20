الصحف الإسبانية تحتفي بالتتويج بمونديال 2026: «ملوك كل العصور»

احتفت الصحف الإسبانية بتتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم 2026، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجّل فيران توريس هدف المباراة الوحيد، ليقود «لا روخا» نحو النجمة الثانية في تاريخه، وسط إشادة واسعة بالأداء الذي قدمه الفريق طوال اللقاء.

ماركا: إسبانيا تكتب التاريخ

أبرزت صحيفة «ماركا» تفوق المنتخب الإسباني، مؤكدة أن الفريق أصبح «ملوك كل العصور»، بعدما حسم هدف فيران توريس، في الوقت الإضافي، لقبًا تاريخيًا. وأشارت إلى أن الأرجنتين بدت عاجزة عن مجاراة نسق المباراة، في واحدة من أبرز انتصارات الكرة الإسبانية.

موندو ديبورتيفو: صفحة جديدة تتجاوز 2010

من جانبها، أكدت «موندو ديبورتيفو» أن إسبانيا لم تعد تنظر إلى لقب 2010 باعتباره الذكرى الأهم، بعد أن دوّن جيل المدرب لويس دي لا فوينتي إنجازًا جديدًا بالتتويج الثاني، على حساب منتخب يقوده ليونيل ميسي.

سبورت: تفوق مطلق وهدف الحسم

وصفت صحيفة «سبورت» الفوز الإسباني بأنه مستحق، مشيرة إلى أن الفريق كان الطرف الأفضل طوال المباراة، قبل أن يُترجم تفوقه بهدف قاتل من فيران توريس في الوقت الإضافي، مؤكدة أن النهائي شهد حضور فريق واحد فقط على أرض الملعب.

آس: أرقام تؤكد الهيمنة

بدورها، سلطت صحيفة «آس» الضوء على الفوارق الفنية، حيث أشارت إلى أن إسبانيا سددت 20 كرة مقابل محاولتين فقط للأرجنتين، معتبرة أن الهدف الذي جاء في الدقيقة 106 كان تتويجًا لسيطرة كاملة، منحت «لا روخا» لقبها العالمي الثاني عن جدارة.