الصحة الفلسطينية: شهيدان وثلاث إصابات خطيرة في هجوم للمستعمرين على دير جرير شرق رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بعد منتصف الليل، استشهاد مواطنين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة دير جرير، شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن "ثلاثة مواطنين كانوا قد أُصيبوا بجروح خطيرة، إثر هجوم شنه مستعمرون على البلدة".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن، نجمت عن اعتداء نفذه مستعمرون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف سلواد لتلقي العلاج".

وفي وقت لاحق، أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما، حيث أجريت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى، نظرا لخطورة حالته، بحسب (وفا).

كما أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى".