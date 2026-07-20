الكويت تعترض طائرات مسيرة إيرانية مع انطلاق صفارات الإنذار في البحرين

قالت الكويت إن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية أطلقت من إيران، في وقت تواصل فيه طهران هجماتها الانتقامية على الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وسط الصراع المتصاعد مع واشنطن.

وأعلن الجيش الكويتي عن عملية الاعتراض على منصة إكس في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الداخلية في البحرين المجاورة، وهي حليف آخر للولايات المتحدة وتستضيف قوات عسكرية أمريكية، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت مجددا هناك.

وقد استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها على أهداف في إيران خلال الأيام الأخيرة، بينما ردت طهران بهجمات على الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

وتقوم واشنطن بنشر طائرات مقاتلة إضافية وطائرات للتزود بالوقود جوا في الشرق الأوسط ردا على التصعيد الأخير، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وقد اشتد الصراع مجددا منذ بداية الشهر، مدفوعا بنزاع حول مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي لتجارة النفط والغاز والأسمدة العالمية.