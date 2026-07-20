الجيش البريطاني: اندلاع النيران في سفينة بمضيق هرمز قرب ساحل عمان

اندلعت النيران في سفينة في وقت مبكر من اليوم الاثنين في مضيق هرمز بالقرب من الخط الساحلي لعمان، حسبما قال الجيش البريطاني.

وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني تحذيرا بشأن الحريق، قائلا إنه ليس من الواضح ما الذي تسبب في اندلاع النيران.

وكان الجيش الأمريكي يشجع السفن على استخدام مسار قريب من عمان للمرور عبر مضيق هرمز. وردت إيران بهجمات تستهدف تلك السفن، مصرة على أنه يجب أن تفرض سيطرتها على الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره خمس إجمالي النفط والغاز الطبيعي المتداول في وقت السلم.