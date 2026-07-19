حيدر الجبوري: الاجتماع الـ29 لفريق الخبراء يعزز تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب

عقد فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، اليوم الأحد، اجتماعه التاسع والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة جمهورية العراق، التى مثلها جادر الجادر، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة الإعلام والاتصالات العراقية.

وقال الوزير المفوض حيدر الجبوري، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، علي إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف الجبورى في كلمتة الإفتتاحية، أن الأمانة الفنية واصلت خلال الفترة الماضية التواصل مع وزارات الإعلام والمندوبيات الدائمة للدول الأعضاء لاستكمال متطلبات تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية.

وتابع الجبوري أن الاجتماع يمثل تتويجًا لهذا الجهد العربي المشترك، ويهدف إلى مناقشة ما تم إنجازه، واستعراض التحديات التي تواجه التنفيذ، والتوافق على آليات عملية لتعزيز دور الإعلام العربي في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا استمرار الأمانة الفنية في مواكبة الدول العربية وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ المبادرات المتفق عليها.

وأوضح أن جدول الأعمال ، يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الصادرة عن الدورة العادية الثانية والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمنعقدة في دولة الكويت، والتي تشمل متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن والعشرين لفريق الخبراء، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن المناقشات شملت توظيف الإعلام العربي وتكنولوجيا الإتصال لمواجهة التطرف، وتشجيع المؤسسات الإعلامية على نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف، إلى جانب إعداد دليل عربي استرشادي للإعلام في قضايا الإرهاب، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة عبر المنصات الرقمية والتقليدية لرفع الوعي بمخاطر الإرهاب.

وأكد الجبوري أن الاجتماع ناقش كذلك إنتاج محتوى إعلامي عربي مشترك، يتضمن أفلامًا قصيرة، ومواد موشن جرافيك، وبرامج "بودكاست" توعوية تستهدف فئة الشباب، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وأنشطة إعلامية للإعلاميين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، بما يعزز قدراتهم في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق العربي المشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية في مكافحة الإرهاب وترسيخ ثقافة السلام والتسامح.

ومن المقرر أن يرفع الفريق نتائج أعماله إلى اجتماعات الدورة المقبلة للجنة الدائمة للإعلام في سبتمبر المقبل.