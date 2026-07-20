الأرصاد تنفي شائعات ارتفاع درجات الحرارة لـ55 درجة مئوية غدا

نفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما أثير حول ارتفاع درجات الحرارة غدًا لتُسجل 55 درجة مئوية، قائلة: «لا طبعًا دي إشاعة بشكل كبير جدًا وبشكل قاطع».



وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس 2»، مساء الأحد، إنه على الرغم من الارتفاعات المرصودة في درجات الحرارة، فإنها لا تتجاوز الـ46 درجة مئوية على مستوى الجمهورية.



وأضافت: «عندنا في جمهورية مصر العربية مفيش أي قيم درجات الحرارة بتتجاوز حتى نقدر نقول الـ45 والـ46 دي أعلى حرارة في الأقصر وأسوان».



ولفتت إلى درجات الحرارة العظمى تتراوح بين الـ37 والـ38 درجة، في الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معلقة: «إحنا عندنا في جمهورية مصر العربية أقل حرارة إذا كان من الخليج أو حتى دول المغرب العربي».



نوّهت إلى مرور دول الخليج بموجة حارة استثنائية، والتي ربما تؤدي لزيادة درجات الحرارة حتى 55 درجة مئوية، معلقًا: «طبعًا 50 أو 55 دا ممكن نشهده في دول الخليج».



وأوضحت أن هذه الموجة الحارة وصلت حتى دول المغرب العربي، مثل المغرب، الجزائر، وتونس، والتي قُدّرت بنحو 50 درجة مئوية فيها.



وفي سياق متّصل، تحدثت غانم عن بدء الموجة الحارة في مصر أمس، والتي أدت لارتفاع قيم درجات الحرارة لأعلى من المعدلات الطبيعية بهذا التوقيت من العام، بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.



وذكرت أن مُعدلات الرطوبة في أغسطس القادم، ربما تصل إلى 100% في بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



وأشارت إلى أن معدلات الرطوبة تؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، قائلة: «إحنا النهاردة العظمى في القاهرة الكبرى مسجلة 38 درجة مئوية.. إحنا محسيناش بالـ38 إحنا حسينا بـ40».